Росіяни планують підірвати у себе лікарні та будинки для нагнітання антиукраїнської істерії

Керівництву Росії байдуже на свій народ. Аби схилити людей до війни, вони запланували теракти та вбивства на власній території.

Які теракти планує режим Путіна

За даними української розвідки, спецслужби Росії планують серію терактів. Зокрема, вони будуть підривати житлові будинки, лікарні та школи.

Важливо Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер

Також росіяни хочуть завдати ракетні удари по Бєлгороді, або ж одному з міст тимчасово окупованого Криму.

Начальник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов переконаний, що провальне виконання плану з мобілізації змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії. Все для того, щоб емоційно сколихнути росіян та ще більше налаштувати проти українців.

Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України та добровольчі батальйони. Хочуть створити емоційну картину "звірств українських націоналістів",

– розповів Буданов.

Російські спецслужби казатимуть, що так українці помстилися за Бучу і Краматорськ.

У Росії поширюють антиукраїнську істерію

Останніми днями російські чиновники все більше посилюють антиукраїнську істерію у своїх містах. Так, у Бєлгородській та Курській областях почали рити окопи. Також серед населення нагнітають паніку про уявний наступ українських добровольчих батальйонів і ДРГ.

Це може вас зацікавити – Росія фактично оголосила дефолт за зовнішнім боргом: відео