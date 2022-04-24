Росіяни планують провести 9 травня парад військовополонених, – Арестович

Ворог активно готується до проведення параду на 9 травня. Росіяни збираються влаштувати помпезне свято та шоу для свого недалекого населення.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив про те, що на 9 травня росіяни збираються скоїти ще один злочин. Окупанти збираються задіяти наших полонених у своєму ганебному параді.

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Парад військовополонених

Росіяни збираються провести парад військовополонених одразу в декількох містах. Таким чином вони хочуть відсвяткувати 9 травня, зокрема, такий захід планується в Маріуполі та Донецьку.

Це військовий злочин. Але про це мало хто знає. Якщо вони це зроблять, то нехай "начуваються". На "День Перемоги". Буде горе. Буде парад полонених – чекайте,

– пригрозив Арестович окупантам.

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