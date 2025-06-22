Іншої мети нема: для чого насправді Росія будує кільцеву дорогу в Маріуполі

Росія офіційно оголосила про будівництво транспортного обходу Маріуполя. Проєкт вже отримав назву "Азовське транспортне кільце".

Перша й найголовніше мета такої діяльності – крадіжка грошей. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що процес вже почався.

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Для чого ще Росії кільцева дорога

Окупанти справді будують дорогу "з нуля", але вони не використовують при цьому щебінь, а лише шлак з доменних печей, зокрема з "Азовсталі" та комбінату імені Ілліча. У Маріуполі цього вдосталь, тому матеріал росіяни дістають безкоштовно.

Згідно з технологіями, шлак не можна використовувати, тому на ньому просто списують гроші. Адже технологічно це заборонено. У документах всюди йтиме щебінь,

– сказав Петро Андрющенко.

Мовиться про мільярди рублів, які будуть списані на закупівлі щебеню, якого навіть немає. Це основна мета будівництва. Друга – забезпечення військової логістики.

Росіяни хочуть зробити так, щоб їхня техніка, машини не стояли у заторах в Маріуполі дорогою з Криму. Іншої важливої мети ця дорога не має, але вона розв'яже певні проблеми з транспортуванням. Час пересування скоротиться приблизно на годину.

Водночас це демонструє, що ніякого внутрішнього значення дорога не несе. Коли вона з'явиться, то місто потрохи закинуть, залишиться мінімальна кількість людей, щоб забезпечувати військово-логістичні потреби росіян,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Дорогу відстаню 30 – 32 кілометри планують запустити у 2029 році. До цього часу на ній хочуть максимально заробити. Якість і швидкість в окупантів точно не пов'язані між собою, до того ж кваліфікації російським працівникам дуже бракує.

Подібні дороги, які Україна робила за 2 місяці, окупанти змогли повторити за 2 роки. Отже, можливості нашої держави та Росії з погляду інфраструктурного будівництва взагалі неспівмірні.

Зауважимо, в окупованому Маріуполі фіксують рух техніки з Донецька. Мовиться про танки, артилерійські установки. Ймовірно, окупанти готуються до наступу, а їхнім пріоритетом можуть стати Запоріжжя або Суми.