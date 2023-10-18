Росіяни побідкались на атаку БпЛА над Бєлгородом і вибухи в районі Євпаторії
Вночі 18 жовтня до росіян знову завітала "бавовна". Вибухи чули над Бєлгородом і в районі тимчасово окупованої Євпаторії.
Традиційно, в атаках Росія звинуватила українські війська. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Кремль заявив про майже 30 БпЛА, які вночі атакували російські об'єкти
Над Бєлгородом росіянам примарились дрони
Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у районі Бєлгорода вночі було збито шість безпілотників. За його словами, нібито руйнувань і постраждалих немає.
Вибухи в районі Євпаторії
Очевидці також повідомляють про вибух у районі села Ромашкіне, що неподалік Євпаторії. Попередньо, там розташований комплекс російської ППО.
Також кримські пабліки повідомили про атаку безпілотників на півострів. Вони стверджують, що дрони були збиті в районі Севастополя та Євпаторії.
До речі, у ворожому міноборони вже встигли заявити, що російська ППО нібито вночі "перехопила та знищила" над Бєлгородською та Курською областями, а також Чорним морем 28 безпілотників.
Постійна "бавовна" у Росії
- Нагадаємо, що в Росії у ніч проти 15 жовтня силами ППО нібито було перехоплено одразу 27 дронів. Окупанти наголосили, що ці БпЛА буцімто українські.
- Курський губернатор Роман Старовойт раніше повідомляв, що у регіоні нібито було збито 12 безпілотників. Уламки впали в межах міста і в селі Зоріно.
- А 14 жовтня невідомі БпЛА атакували російське місто Сочі. Місцеві опублікували кадри роботи ППО. Там видно, як російська система захисту влучає по своїй же території.
- До речі, нещодавно Україна атакувала носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державін" завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. За атакою на російські кораблі стоять СБУ разом з ВМС.