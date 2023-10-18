Росіяни побідкались на атаку БпЛА над Бєлгородом і вибухи в районі Євпаторії

Вночі 18 жовтня до росіян знову завітала "бавовна". Вибухи чули над Бєлгородом і в районі тимчасово окупованої Євпаторії.

Традиційно, в атаках Росія звинуватила українські війська. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Над Бєлгородом росіянам примарились дрони

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у районі Бєлгорода вночі було збито шість безпілотників. За його словами, нібито руйнувань і постраждалих немає.

Вибухи в районі Євпаторії

Очевидці також повідомляють про вибух у районі села Ромашкіне, що неподалік Євпаторії. Попередньо, там розташований комплекс російської ППО.

Також кримські пабліки повідомили про атаку безпілотників на півострів. Вони стверджують, що дрони були збиті в районі Севастополя та Євпаторії.

До речі, у ворожому міноборони вже встигли заявити, що російська ППО нібито вночі "перехопила та знищила" над Бєлгородською та Курською областями, а також Чорним морем 28 безпілотників.

Постійна "бавовна" у Росії