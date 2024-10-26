Період накопичення завершився: росіяни почали активно використовувати техніку у штурмах

Період, коли агресор накопичував техніку, завершився. Російські загарбники почали активно використовувати її у штурмах.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир екіпажу БпЛА 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш, передає 24 Канал.

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Росіяни активно використовують техніку у штурмах

Військовий розповів, що ситуація насправді достатньо напружена. Ворог абсолютно постійно намагається проводити штурмові дії. При цьому останній період часу штурмує з технікою.

Буквально за місяць наша бригада "Рубіж" знищила близько 30 одиниць різного виду техніки й озброєння противника. Це є хорошим результатом, але і показником того, що період, коли противник накопичував свою техніку, закінчився,

– заявив Андрій Отченаш.

Додав, зараз до моменту поки не настануть великі болота, поки не буде зима, окупанти намагатимуться отримати максимальну користь від своїх штурмових дій.

Штурмують вони приблизно 3 дні без техніки, 1 день з технікою, використовуючи і велику кількість піхоти, і 6 – 8 одиниць техніки загалом при одних штурмових діях,

– зазначив командир екіпажу БпЛА 4 бригади.

Водночас Отченаш наголосив, що бригада "Рубіж" тримає оборону. В окупантів нічого не виходить.

"Вони втрачають велику кількість техніки та велику кількість особового складу", – підкреслив військовий.