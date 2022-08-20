Окупанти активізувались на Миколаївському напрямку: чим займається ворог на Півдні

Ситуація на фронті залишається напруженою, ворог не припиняє обстрілів та спроб наступальних дій. Воїнам ЗСУ вдається стримувати окупантів та завдавати їм нових втрат.

російські окупанти намагаються покращити своє тактичне становище на багатьох напрямках. Нашим воїнам вдається відбивати усі атаки окупантів, ламати їхні плани та скорочувати кількість ворожого особового складу та бойової техніки.

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Активізація окупантів на Півдні

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, основні зусилля російських окупантів на Південнобузькому напрямку зосереджені на спробах втримати зайняті рубежі та стримуванні просування ЗСУ.

Окрім того, ворог намагається покращити своє тактичне положення на Миколаївському напрямку. Відомо, що російські окупанти вели обстріли з танків та різнокаліберної артилерії поблизу Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Біля Ольгиного росіяни здійснили удар за допомогою своєї авіації. У напрямку Васильки – Благодатне ворог намагається наступати, бої тривають.

Також у Генштабі повідомили, що у Чорному морі російські окупанти тримають два носії крилатих ракет типу "Калібр", тому загроза ракетних обстрілів зберігається.

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