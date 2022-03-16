Росіяни почали обстрілювати Маріуполь ще й з моря, – радник мера

Багатостраждальний Маріуполь російські загарбники почали обстрілювати ще й з моря. Про це розповів у фейсбуці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, обстрілювали місто ракетами з кораблів. А розташовані вони неподалік села Білосарайська Коса.

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Маріуполь страждає вже й від атак окупантів із моря

Про ситуацію у Маріуполі коротко розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

З хорошого – 570 людей евакуювалися до Запоріжжя, до 20 тисяч ще в дорозі.

З поганого – російські окупанти захопили обласну лікарню та утримують там лікарів і пацієнтів.

Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів – перші ракети полетіли з корабля в районі Білосарайської Коси,

– також розповів Андрющенко.

"Але місто тримається. Ми не зупинимось і будемо боротися за кожного. Маріуполь – це маріупольці, а не стіни та будівлі. Помстимося. Не пробачимо. Стоїмо. Слава Україні!" – запевнив радник мера.

Зауважимо:

15 березня у ЗСУ повідомили, що ситуація навколо Маріуполя наразі дійсно є найскладнішою.

Ворог намагається прорватися, а проте й зазнає значних втрат та шукає резерви.

Нагадаємо у відео: минулої доби у Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки