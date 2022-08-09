Насувається зміна "влади": на окупований Донбас із перевіркою приїхала делегація з Москви

У кремлівській владній верхівці знову всерйоз задумалися над тим, аби познімати з "посад" всіх колаборантів на окупованих територіях та замінити їх на російських чиновників. Приводом для цього може стати неймовірна корупція та крадіжка грошей "урядами" квазіреспублік.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, нещодавно до Луганська та Донецька прибула делегація з Москви, яких відправив туди мер російської столиці сергій собянін. Метою представників росії є перевірка цільового використання коштів, які Москва 8 років виділяла "на розвиток Донбасу".

Дивіться також Неймовірна жадібність: пушилін розікрав гуманітарку, на якій мала піаритися "єдина росія"

Однак ані пушилін, ані пасічник притомно відзвітувати про витрати чужих грошей, звісно, ніяк не можуть.

Донецьк та Луганськ перетворилися на занедбані міста без майбутнього

Про те, що "влада" квазіреспублік безсоромно розкрадала гроші впродовж 8 років їх існування, у росії знали геть усі. Тим не менш верхівку кремля подібна ситуація до певного часу влаштовувала.

Адже наближені до путіна люди так само наживалися на фінансуванні так званих "ДНР" та "ЛНР", а про майбутнє Донбасу ніхто ніколи не думав.

Втім, ситуація з крадіжками вилізла росіянам боком після 24 лютого, коли з'ясувалося, що чисельні "армії" кремлівських проксі існували виключно на папері.

Перед повномасштабним вторгненням на окупованому Донбасі було лише кілька тисяч дуже добре натренованих бойовиків, але у звітах очільників 1 та 2 армійських корпусів була неймовірна кількість "мертвих душ". І кожному з неіснуючих бійців росія сплачувала зарплату, виділяла кошти на забезпечення та лікування. Насправді ж гроші опинялися у гаманцях командирів, генералів та безпосередньо пушиліна з пасічником.

При цьому жодних резервів у арміях, як виявилося, не було. Через що у "ДНР" та "ЛНР" і хапають ненавчених студентів та шахтарів для їх миттєвої відправки на передову.

Тому й сталося, що путін та його оточення вважали, що угруповання недореспублік зможуть бути дуже серйозним підкріпленням до російської армії, але не сталося як гадалося. Після неймовірного військового провалу "другої армії світу" у кремлі й задумалися над необхідністю заміни верхівки квазіреспублік на більш наближених до путіна людей.

Однак влаштувати "революцію" чи черговий державний переворот, пояснюючи це крадіжками в арміях, у кремлі не можуть. Бо росія не здатна собі дозволити визнати слабкість. А от звинуватити пушиліна з пасічником у корупції та пояснити людям, що Донбас погано жив виключно через жадібність "еліт" – цілком логічний крок для росіян.

То ж вже під час перших перевірок делегати одразу почали готувати звіти про те, як у "республіках" реально нічого не робили. Гроші, які багато років виділяла російська столиця зі свого бюджету на підтримку "ДНР" та "ЛНР" мали піти на будівництво, ремонт доріг та пошкоджених будинків, теплотрас та інших об'єктів інфраструктури. Втім, за всі 8 років у Донецьку та Луганську робили лише відсотків 5 – 10 від запланованого. Через це захоплені росією областні центри перетворилися у дуже занедбані міста, а стан справ на периферії "республік" й взагалі просто жахливий. Бо там "адміністрації" не робили взагалі нічого із запланованого. Зате регулярно звітували у росію та надсилали акти виконаних робіт на нереальні гроші.

Покарання вже чекає

Судячи з усього, вже незабаром ватажкам бойовиків може стати непереливки. Адже списати на війну відсутність ремонтів у будівлях та відновлення інфраструктури в глибокому тилу не вийде. А от якщо колаборанти залишаться без "посад", для кремля їх життя нічого не коштуватиме. Чи зможуть пушилін та пасічник домовитися зі своїми кураторами, збільшити їм щомісячні фінансові виплати та залишитися на своїх місцях, невідомо. Тим паче, що на їх "посади" вже претендують деякі російські чиновники.