Почали застосовувати керовані бомби: в ОК "Південь" назвали основні цілі росіян на Херсонщині

Російські терористи продовжують обстрілювати Правобережжя Херсонщини. Окупанти застосовують проти цивільного населення керовані бомби.

Росіяни продовжують бити по Правобережжю з метою тероризму мирного населення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони і охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Окупанти скидають керовані бомби на Херсонщині

Ситуація на Півдні залишається складною. Попри достатньо високу результативність бойової роботи, контрбатарейної протидії наших воїнів ворог продовжує обстрілювати Правобережжя. Раніше окупанти застосовували наземне озброєння, наразі почали застосовувати керовані авіаційні бомби.

Вони (окупанти – 24 Канал) намагаються використовувати бомби, але бомби керовані і скеровуються саме на об'єкти цивільної інфраструктури,

– наголосила Гуменюк.

Капітан розповіла, що окупанти запускають ці бомби з винищувачів Су-35. Б'ють по промислових потужностях регіону, аби не дати можливості розвивати економіку деокупованих територій.

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Мета росіян – тероризм мирного населення

Загарбники продовжують обстрілювати Правобережжя саме з метою тероризму мирного населення. Зокрема, 29 березня росіяни атакували хлібзавод та молокозавод. Є поранений. Також під час ворожого обстрілу одного з населених пунктів безпосередньо біля берега Дніпра загинула одна людина.

Ворог продовжує обстріли з огляду на те, що Херсонщина ще й аграрний регіон. Гуменюк наголосила, що окупанти б'ють по полях, які самі ж замінували. Зокрема, на територіях, де ще тривають стабілізаційні заходи та розмінування. На жаль, є факти підриву мирного населення, коли люди намагалися самотужки почати обробляти сільськогосподарські землі.

Вони обстрілюють просто поля. Це терористи,

– підкреслила Гуменюк.

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Загарбники будують нові оборонні укріплення

Наразі російські військові перебувають у глибокій обороні на Запорізькому і Херсонському напрямках, зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь". Загарбники намагаються облаштовувати собі нові оборонні рубежі, усвідомлюючи, що вже незабаром вони їм знадобляться. Інженерні підрозділи противника облаштовують нові окопи, укріплення тощо.