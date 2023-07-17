Кріпаки та зорова ілюзія: як росіяни "вражали" виробництвом "Ланцетів"

На пропагандистському "Росія-1" вийшов репортаж, присвячений виробництву баражуючих боєприпасів "Ланцет". Зняли цей репортаж у кращих традиціях іранської пропаганди, а саме – з очевидною спробою видати бажані масштаби виробництва за реальні. Але про все по черзі.

Зорова ілюзія в російській пропаганді

По-перше, основна частина програми, на якій фігурував склад із "Ланцетами", знімалася в тому самому приміщенні, яке епічністю партій, що обчислюються тисячами, не вражало. Наприклад, на стендах в основному кадрі сумарно було 39 "Ланцетів" різного типу та невідомого ступеня готовності.

Читайте також Чи винен хтось і щось Україні

По-друге, в репортажі зазначають, що главі компанії доводиться переміщатися виробничими цехами на сегвеї, настільки, мовляв, велике виробництво.

Однак в цілому в репортажі більшість виробничих цехів – це офісні приміщення, а приміщення з "Ланцетами" одне й те саме.

По-третє, завдяки цьому репортажу стало зрозумілим, що виробничих цехів на підприємстві всього два, а складання "Ланцетів" відбувається руками. Тобто абсолютно ніякої автоматизації процесів – ручна праця та кріпаки. І які реальні темпи та масштаби такого виробництва?

По-четверте, мені впало в око, що в приміщення, де складувалися нібито готові "Ланцети" і яке постійно фігурувало в репортажі, немов інших у них немає, колони були з дзеркалами. Це абсолютно неприпустимо на підприємствах, адже створює зорову ілюзію, що може призвести до травматизму.

Однак для російського пропагандистського сюжету явно був потрібен масштаб. Оскільки вони мають лише одне складське приміщення, яке з великою натяжкою захопить і вразить людину з наметаним оком, то й були начеплені дзеркала для надання "масштабу".

Власне, іранські методи перебільшення та додавання масштабів у російській реалізації.

Цікаво Байден не вірить у довгу війну в Україні

Ворог хоче залучити додаткові інвестиції

"Ланцет" справді став бичем зони бойових дій. Це проблема, яку дуже важко вирішити наявними засобами та забезпечити 100% протидію їй.

Однак завдяки цьому репортажу стає зрозумілим, що масштаби виробництва "Ланцетів" набагато обмеженіші, ніж могло здатися на перший погляд. Вони обмежені за часом та за кількістю виробленої продукції. Самі виробничі процеси – це ручна праця.

З іншого боку, цей репортаж демонструє те, що в Росії приділяється особлива увага виробництву баражувальних боєприпасів на медійному рівні. І поява його на "Росія-1" явно говорить про спробу залучити додаткові інвестиції. Тобто цеху №3 та №4 та складу №2 таки швидше бути.