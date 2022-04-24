Росіяни поливали снарядами "Азовсталь" весь день, – Денисенко

Найважчі бої відбуваються на Донбасі. Наприклад, 23 квітня окупанти весь день закидували снарядами територію "Азовсталі" в Маріуполі.

Росіяни намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська. Це Рубіжне, Попасна та Маріуполь, розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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23 квітня цілий день насправді поливали снарядами територію "Азовсталі",

– зазначив чиновник.

Денисенко додав, що минулої ночі повітряні тривоги була на півдні та у центрі України. За попередньою інформацією, в Одесі працювала ППО та були обстріли Миколаєва. Однак це ще перевіряють.

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