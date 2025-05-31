Росіяни влаштовують справжнє полювання дронами, – Братчук про ситуацію на Півдні

Росіяни продовжують терористичні атаки по цивільному населенню України. Зокрема, на Півдні вони дронами полюють на людей.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни б'ють по багатьох громадах південного регіону.

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Ситуація на Півдні

Братчук зазначив, що територіальних змін на південних фронтах немає. На Запорізькому та Херсонському напрямках є терор – це удари ворога по наших громадах, по обласних центрах. Ворог використовує й ракети, й дрони.

На Запоріжжі, в Пологівському районі була ракетна атака та влучання безпілотниками. Є, на жаль, загиблі, загинула дівчинка 9 років, а ще 16-річний хлопець нині перебуває в лікарні, в нього дуже важкі поранення, ампутація, сподіваємось, що лікарям удасться створити диво,

– зауважив речник Української добровольчої армії.

Він додав, що ворог проти мирного населення намагається використати й fpv-дрони. У Херсоні, зокрема, ворог намагається влучати в окремих громадян. Це справжнє полювання. З нашого боку є протидія, наші сили працюють, шукають ворожі екіпажі БпЛА, полігони для тренувань і знищувати їх.

Бої на фронті

За словами речника Української добровольчої армії, наші війська примножують "добрива" для українських ґрунтів. Ворог намагається штурмувати на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському більше використовується авіаційна компонента.

"Острівна зона – тут недоробінзони. Ворог намагається інформаційно тиснути, повідомляючи про присутність на правобережжі. Однак це не відповідає дійсності. Утім росіяни намагаються інформаційно підігрівати події, що відбуваються", – наголосив Братчук.

Він продовжив, що це тиск на мирне населення, яке потерпає від терористичних атак. Росіяни намагаються залякати мирне населення, створити панічні настрої.