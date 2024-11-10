Росія накопичує сили, аби вдарити у двох місцях: у ЗСУ попередили про небезпеку

Ворожий наступ на Сході, на жаль, триває. Окупанти підтягують сили для нового удару на Донеччині.

Ворог готується до штурму Торецька і Часового Яру, передає 24 Канал із посиланням на заяву речниці ОТУВ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі "Суспільного".

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Що задумав ворог

За словами військової, у напрямку Торецька і Часового Яру противник продовжує скупчувати сили для подальшого наступу. Йдеться про значне угруповання військ біля обох міст. Це кадрові частини, які складаються з контрактників і мають високий рівень комплектування.

Ворожий поступ на Часів Яр наразі стримує те, що окупантам задля цього потрібно спершу звести переправи через канал. А це зробити непросто, оскільки Сили оборони тримають канал під активними обстрілами.

На Торецькому напрямку кількість штурмів зменшилася. Там ворог використовує більшу кількість особового складу і несе значні втрати – щодня по 50-70 людей вбитими та пораненими.

До слова, за даними ЗМІ, Росія зібрала 50 тисяч солдатів, зокрема з КНДР, у Курській області та може почати наступ.