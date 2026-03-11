Росіяни посеред дня дроном вдарили по маршрутці в Херсоні, у якій їхали люди

У середу, 11 березня, ворожі війська близько 12:40 цинічно вдарили по Херсону. Там під прицілом росіян була маршрутка у Дніпровському районі міста.

Про це повідомили в Херсонській ОВА. Подробиці надали також у прокуратурі.

Що відомо про атаку по автобусу в Херсоні?

Окупанти навмисне спрямували дрон з вибухівкою на автобус, у якому їхали люди.

Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару,

– підкреслили в ОВА.

Маршрутку внаслідок удару повністю знищено. Станом на 14:30 відомо про 20 постраждалих, серед них 17-річний підліток. Йому допомогу надали на місці.

Також зазначалося, що відразу після атаки до лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років.



Окупанти дроном атакували маршрутку в Херсоні / Скриншот з відео ОВА

У 66-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, поранення рук та ніг, а також відкритий перелом гомілки. 60-річна херсонка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Згодом госпіталізували також жінок віком 48, 46, 57 та 40 років, а також чоловіків, яким 51, 58 та 52 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення. Ще одна 59-річна пасажирка автобуса також отримала вибухову травму.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчиненння воєнного злочину.

Нагадаємо, що подібний випадок стався у лютому, коли російські війська завдали удару дроном по маршрутному таксі у Херсоні, внаслідок чого троє людей зазнали поранень.

До слова, херсонський журналіст Сергій Нікітенко в етері 24 Каналу розповів, що найбільшу загрозу для міста наразі становлять саме FPV-дрони. Вони регулярно атакують цивільні автомобілі, автобуси та навіть людей, які просто проходять вулицями.

