Росіяни поширили фейк про отруєння члена переговорної делегації Рустема Умєрова

Російська пропаганда відзначилася новим фейком. Цього разу рупори Кремля повідомили про нібито отруєння Рустема Умєрова, який є членом української делегації на переговорах.

Цей фейк спростував сам Умєров. Політик наголосив, що з ним все в порядку.

Важливо Україна та Росія домовилися провести у Туреччині триденний раунд переговорів

Коментуючи наперед посилання сумнівних "ЗМІ", зі мною все гаразд. "Не читайте до обіду радянських газет",

– наголосив Рустем Умєров.

Він закликав не довіряти неперевіреним виданням та даним. Адже інформаційна війна в Україні активно триває.

До теми дивіться відео, як потужний мітинг у Софії спростував фейк Кремля про те, що болгари не підтримують Україну: