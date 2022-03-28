Росіяни поширили фейк про отруєння члена переговорної делегації Рустема Умєрова
28 березня 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Рустема Умєрова
Російська пропаганда відзначилася новим фейком. Цього разу рупори Кремля повідомили про нібито отруєння Рустема Умєрова, який є членом української делегації на переговорах.
Цей фейк спростував сам Умєров. Політик наголосив, що з ним все в порядку.
Важливо Україна та Росія домовилися провести у Туреччині триденний раунд переговорів
Коментуючи наперед посилання сумнівних "ЗМІ", зі мною все гаразд. "Не читайте до обіду радянських газет",
– наголосив Рустем Умєров.
Він закликав не довіряти неперевіреним виданням та даним. Адже інформаційна війна в Україні активно триває.
До теми дивіться відео, як потужний мітинг у Софії спростував фейк Кремля про те, що болгари не підтримують Україну: