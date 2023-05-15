Вслід за Тернополем: росіяни запустили ІПСО про зріст радіації на Хмельниччині
Джерело:SPRAVDI
Росіяни не цураються поширювати відверту брехню в інтернеті. Цього разу окупанти заявили, що нібито у Хмельницькій області піднявся рівень радіації через вибухи на складах увечері 13 травня.
Пропагандисти стверджують, що російські ракети начебто влучили по складах боєприпасів зі збідненим ураном. Цю інформацію поширювали також і великі російські ЗМІ.
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Росіяни "виявили" підвищення радіації у Хмельницькій області
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що це всього лиш чергова психологічна операція росіян. Почалася вона з того, що маленькі телеграм-канали, а також акаунти у твітері поширили допис про нібито "вибух тактичних ядерних боєприпасів або снарядів зі збідненим ураном" у Хмельницькій області.
Пропагандисти поширили ІПСО про вибух радіаційних снарядів на Хмельниччині / Фото SPRAVDI
Згодом цю інформацію поширив експерт Рожин, який написав, що "після прильоту по складу боєприпасів спостерігається суттєвий стрибок рівня радіації". Зранку 15 травня цей фейк поширили й російські "воєнкори". А далі ця новина дісталася й до пропагандиста Соловйова.
На цю ІПСО відреагували у Хмельницькій міській раді. Там зазначили, що рівень радіації не підвищувався, а також закликали не реагувати на провокації росіян.
Ці чутки не відповідають дійсності,
– запевнили у міськраді.
Про те, що рівень радіації не підвищувався свідчать також і дані з відкритих джерел. За ними можна переконатися, що на Хмельниччині рівень радіації лишався нормальним увесь час.
Радіаційний фон на Хмельниччині – в нормі / Фото Saveecobot
Після невдалої спроби розігнати паніку серед українців, росіяни почали розповідати про те, що "наслідки після удару українці відчують через декілька років". У Центрі стратегічних комунікацій підрахували, що за 14 травня окупанти створили на цю тему близько 200 повідомлень у телеграм-каналах. У твітері таких згадок російською було більш ніж 50.
Нещодавно пропагандисти розповідали про підвищення радіаційного фону на Тернопільщині
- Росія ввечері 13 травня обстріляла складські приміщення у Тернополі. Після цього окупанти почали поширювати у мережі інформацію про те, що у місті є склад з боєприпасами зі збідненим та збагаченим ураном.
- Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що це всього лиш фейк. За його словами, екологічна ситуація у місті лишається спокійно.
- Крім цього, Труш наголосив, що ніяких боєприпасів під час ракетної небезпеки не підривали. Крім того, ні збагаченого, ні збідненого урану в Тернополі немає.