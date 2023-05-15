Вслід за Тернополем: росіяни запустили ІПСО про зріст радіації на Хмельниччині

Росіяни не цураються поширювати відверту брехню в інтернеті. Цього разу окупанти заявили, що нібито у Хмельницькій області піднявся рівень радіації через вибухи на складах увечері 13 травня.

Пропагандисти стверджують, що російські ракети начебто влучили по складах боєприпасів зі збідненим ураном. Цю інформацію поширювали також і великі російські ЗМІ.

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Росіяни "виявили" підвищення радіації у Хмельницькій області

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що це всього лиш чергова психологічна операція росіян. Почалася вона з того, що маленькі телеграм-канали, а також акаунти у твітері поширили допис про нібито "вибух тактичних ядерних боєприпасів або снарядів зі збідненим ураном" у Хмельницькій області.

Пропагандисти поширили ІПСО про вибух радіаційних снарядів на Хмельниччині / Фото SPRAVDI

Згодом цю інформацію поширив експерт Рожин, який написав, що "після прильоту по складу боєприпасів спостерігається суттєвий стрибок рівня радіації". Зранку 15 травня цей фейк поширили й російські "воєнкори". А далі ця новина дісталася й до пропагандиста Соловйова.

На цю ІПСО відреагували у Хмельницькій міській раді. Там зазначили, що рівень радіації не підвищувався, а також закликали не реагувати на провокації росіян.

Ці чутки не відповідають дійсності,

– запевнили у міськраді.

Про те, що рівень радіації не підвищувався свідчать також і дані з відкритих джерел. За ними можна переконатися, що на Хмельниччині рівень радіації лишався нормальним увесь час.



Радіаційний фон на Хмельниччині – в нормі / Фото Saveecobot

Після невдалої спроби розігнати паніку серед українців, росіяни почали розповідати про те, що "наслідки після удару українці відчують через декілька років". У Центрі стратегічних комунікацій підрахували, що за 14 травня окупанти створили на цю тему близько 200 повідомлень у телеграм-каналах. У твітері таких згадок російською було більш ніж 50.

Нещодавно пропагандисти розповідали про підвищення радіаційного фону на Тернопільщині

Росія ввечері 13 травня обстріляла складські приміщення у Тернополі. Після цього окупанти почали поширювати у мережі інформацію про те, що у місті є склад з боєприпасами зі збідненим та збагаченим ураном.

Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що це всього лиш фейк. За його словами, екологічна ситуація у місті лишається спокійно.

Крім цього, Труш наголосив, що ніяких боєприпасів під час ракетної небезпеки не підривали. Крім того, ні збагаченого, ні збідненого урану в Тернополі немає.

ІПСО або спеціальна інформаційно-психологічна операція – це сплановані дії з поширення інформації на іноземну аудиторію для досягнення певної цілі, впливу на емоції, критичне мислення, почуття та дії цільової групи людей. Наразі таким методом активно користується Росія, поширюючи свою пропаганду на українців.