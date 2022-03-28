Росіяни поширили фейк про "привида Києва" і приплели до нього Арестовича, – Лещенко

У Росії кожного дня вигадують нові абсурдні фейки. Аби історії пропагандистів здавалися правдою, вони посилаються на українських посадовців, зокрема на Олексія Арестовича.

Окупанти не втомлюються поширювати дезінформацію. Тому українців закликають вірити лише українським перевіреним ЗМІ, військовим та політичному керівництву, повідомляє 24 канал.

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Росіяни поширюють фейк про "привида Києва"

Радник Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що російські пропагандисти вкинули в медіапростір фейк з посиланням на Олексія Арестовича. Він начебто заявив, що "привид Києва" – живий і скоро дасть інтерв'ю.

Ну, по-перше, російські державні пропагандисти переплутали навіть ім'я Олексія Арестовича і назвали його Олександром Арестовичем. По-друге, я щойно спілкувався з Арестовичем і він жодних таких заяв не робив. Сказав, що "привид Києва" – це збірний образ,

– зауважив Лещенко.

За словами радника ОП, збірний образ не може давати інтерв'ю, адже такої однієї людини просто немає.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: