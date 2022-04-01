Росіяни пошкодили щонайменше 6 зерносховищ в Україні
Джерело:Reuters
Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста. Ворог вже пошкодив щонайменше шість зернових сховищ.
Російські атаки впливають на глобальне постачання продовольства. Про це повідомив офіційний представник американської влади у коментарі Reuters.
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Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо торкається мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі,
– сказав посадовець.
З його слів, країни Африки та Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів і складів може призвести до дефіциту та зростання цін в і без того вразливих економіках.
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