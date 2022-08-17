Репресії кримських татар посилились: що зараз із політв'язнями, яких вивезли до росії

За 8 років російської окупації Криму на півострові відбувались репресії. Насамперед окупанти, після військових поразок, тероризують кримських татар.

Про це для 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації Крим-SOS Алім Алієв.

До теми З 24 лютого репресії в окупованому Криму вийшли на нереальний рівень, – кримський активіст

"Я дуже сподіваюсь, що цьому (терору – 24 канал) якомога швидше настане кінець", – зазначив Алієв.

Не вдалось колонізувати Крим

За словами Алієва, росія репресує хаотично, оскільки це є суттю авторитарної машини. Вороги прагнуть залякати якомога більше людей.

Я бачу, як Збройні Сили України, українські дипломати та громадянське суспільство дають величезну надію для політв'язнів в російських тюрмах або СІЗО в Криму. Репресії стосуються як активних громадян, громадських журналістів та активістів, так і пересічних людей, що мають альтернативну точку зору,

– розповів правозахисник.

Він наголосив, що попри роки окупації Крим не вдалось колонізувати. Саме тому є репресії.

"За всю історію це вже третя колонізація півострова, але наша історична пам'ять кримських татар не дає забути своє коріння і чого ми так боремось сьогодні пліч-о-пліч з українцями за наші землі", – додав Алієв.

До речі Мешканці Криму бажають окупантам смерті й готові "палити їх на ходу"

Адвокатів позбавляють ліцензій

Окупанти вивозять до російських тюрем людей з Криму. Зараз, як зазначив Алієв, ситуація лише ускладнюється.

"Ми не маємо доступу українських дипломатів. Ми навіть раніше просили дипломатів європейських країн бути на цих судилищах, але це теж неможливо. Росіяни позбавляють ліцензій кримських адвокатів, які захищають саме політв'язнів. І це величезна загроза, що ці суди абсурдно проходитимуть без належного захисту", – сказав Алієв.

Повернення Криму

В Україні 23 серпня відбудеться Кримська платформа – міжнародний саміт для деокупації півострова. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що захід відбудеться онлайн. Вона розповіла про теми, які обговорюватимуть.

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