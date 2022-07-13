Кількість ППО зашкалює, – Данілов розповів, як окупанти посилюють оборону Кримського мосту

російські окупанти дуже бояться удару ЗСУ по Кримському мосту. Ще б пак - його руйнація відріже їх від основного каналу постачання зброї та припасів.

Наші герої неодноразово говорили про те, що у разі отримання далекобійної зброї Кримський міст стане однією з головних цілей. Слова командування ЗСУ дуже налякали окупантів, вони почали зганяти до об'єкта увесь можливий захист.

Читайте до теми Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, що здатні бити на 300 кілометрів

Який захист організували росіяни для Кримського мосту

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, російські окупанти дуже переживають через зброю, яку наші героїчні ЗСУ отримують від партнерів. Вони активно посилюють захист Кримського мосту, адже у разі атаки по ньому вони будуть відрізані від основного каналу забезпечення.

Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкт, шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська,

– заявив Данілов.

Війна Росії з Україною: останні новини

В окупованій Горлівці пролунали потужні вибухи. Ймовірно, ЗСУ поцілили у черговий ворожий склад.

росіяни намагаються довести мирних людей на окупованих територіях до відчаю. Після цього вони роблять спроби вербувати чоловіків на війну проти України.

Дивіться також – у москві окупанти почали збирати нових найманців для війни проти України