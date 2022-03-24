Росіяни постійно садять техніку в Чорнобаївці не просто "бо настільки тупі": є й інші причини

Українські захисники вже вдесяте накрили росіян у Чорнобаївці. Та це не означає, що ворог настільки тупий, аби щоразу повертатися на загибель. У них просто немає іншого виходу.

Про це 24 березня на своїй фейсбук-сторінці розповів Олександр Лємєнов. Він пояснив, що гвинтокрили, на відміну від літаків, мають невелику дальність польоту.

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Лємєнов зазначив, що говорячи про серію МІ та КА, мовиться про практичну дальність у 500 – 800 кілометрів. "Це туди й назад. Треба розуміти, що ця дистанція ще залежить від маси. Це впливає, але не критично", – підкреслив він. Й додав, що гвинтокрили виконують ударну, транспортно-бойову, транспортну, "спеціальну" й інші ролі.

Припустимо, аеродроми у Сімферополі. Ще раз, припустимо! Туди й назад – 550 кілометрів. Це критично, бо гвинтокрили летять, зависають, атакують, висаджують десант,

– пояснив Лємєнов.

Він переконаний, що логіка – проста. Чорнобаївка є об'єктом критично важливої військової інфраструктури для російських загарбників. Мовляв, просто "сісти у степу" – не можна, адже пил забиватиме двигуни. Якщо ж піде дощ, гвинтокрили "просядуть у в'язке місиво херсонських степів".

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! Лємєнов підкреслив, що це дуже прямолінійне й примітивне пояснення, однак –

Тому, переконаний Лємєнов, окупанти не настільки тупі, щоб вже вдесяте зазнавати ударів від ЗСУ в Чорнобоаївці. Просто, мовляв, вони не очікували, що за місяць наші захисники зіб'ють понад сотню їхніх літаків. "Динаміка війни і по цьому напрямку на нашу користь. Перемога вже близько", – вважає він.

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