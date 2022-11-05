Поводитесь, як бидло: в Москві покупці ледь не побились з продавцями через акційне молоко

У Росії справи зовсім кепські – громадяни держави-окупантки вкотре протре продемонстрували "освіченість та вихованість" російської нації. У московському магазині люди облаяли продавчиню через звичайне молоко.

Поки російські пропагандисти після більш як 8 місяців війни намагаються розповідали байки про те, що українці та росіяни – "один народ", самі ж росіяни демонструють ментальну прірву, яка існує між нашими націями.

Навряд в українському магазині можна почути прокльони в сторону продавців через те, що ті нібито приховують акційний товар. А от в Росії – так. Відповідну новину про це опублікували московські телеграм-канали.

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Сварка в московському магазині: до бійки не дійшло

Росіяни у столичному супермаркеті своєї терористичної держави влаштувала справжню істерику. Вони запідозрили персонал магазину в тому, що той ховає "під прилавок" акційний товар для себе. Москвичі прийшли до магазину, аби купити дешеве молоко по 24 рублі (близько 0,18 долара – 24 канал), однак продавці їм повідомили, що акційні продукти закінчились.

Проте люди помітили, що в магазині стоять коробки, які підписані імена. Тоді й з'явилась підозра про те, що в цих коробках є дешевий товар, який заховав для себе персонал.

Поводитеся як бидло їб**е,

– кричала дівчина, що прийшла по молоко.

Москвичка не добирає слів та лає продавчиню в магазині: дивіться відео з російських телеграм-каналів (обережно, нецензурна лексика)

Ця ситуація вкотре демонструє, що росіяни ментально десь ще в Радянському Союзі, коли справді був дефіцит товарів та бути продавцем вважалось чимось солідним. Тоді працівники сфери обслуговування мали доступ до "ексклюзивних" продуктів, тому могли дозволити собі бути зверхніми та навіть хамити покупцям.

Сварка у столичному магазині Росії через молоко: дивіться відео з російських телеграм-каналів

Цікаво от ще що: на відео видно, що по акційне молоко прийшли доволі молоді люди – хлопці та дівчата. Вочевидь, вони не жили за часів "совка", та не мали б перейняти тодішніх моделей поведінки. Однак сталося все навпаки – російська молодь ще більш неосвічена, аніж старше покоління.

Бунтують також "мобіки"

Не тільки звичайні громадяни Росії є прикладом того, як низько в моральному аспекті може впасти людина. Скажімо, у Казані військовослужбовці вирішили влаштувати протест проти поганих умов життя.

Чомусь з фактом про те, що вони повинні їхати в Україну вбивати людей, солдати змирились. Ба більше, їх не лякає перспектива загинути на війні, однак погані умови життя в казармі чи полігоні – це, звісно, "набагато страшніше".

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