Втопили 1,5 мільйона доларів: окупанти показали "майстер-клас" з приземлення свого "Тайфуна-К"
Джерело:"Досьє шпигуна"
Російські окупанти на Луганщині вирішили самостійно ліквідувати бронемашину "Тайфун-К". Її вартість становить близько 1,5 мільйона доларів.
Водій бронеавтомобіля не впорався з керуванням. Тому "Тайфун-К" вилетів з моста в канаву.
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Окупанти ліквідували рідкісну російську техніку
Мінно-стійка бронемашина КамАЗ-63968 "Тайфун-К" є доволі рідкісною в Росії технікою – таких у країни-терориста до вторгнення було 260 одиниць. Вони здатні захищати екіпаж та десант від наїздів на міни. За час повномасштабної війни ворог втратив щонайменше 20 "Тайфун-К" – 15 знищені, а ще 5 захопили наші воїни.
Саму машину не вдалося захистити від тупості екіпажу. Водій бронеавтомобіля невдало зайшов у поворот і вилетів із мосту,
– йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні поглузували з водія бронемашини, мовляв, він вміє "жити на широку ногу" з огляду на вартість "Тайфун-К".
"Тайфун-К" втомився і приліг / Фото "Досьє шпигуна"
Втрати ворога у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Станом на 19 березня 2023 року окупаційні війська втратили:
- близько 164 910 загарбників;
- 3 532 танки;
- 6 853 бойових броньованих машин;
- 2 568 артилерійських систем;
- 507 артилерійських систем;
- 268 засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 159 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 262 одиниці спеціальної техніки.