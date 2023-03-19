Втопили 1,5 мільйона доларів: окупанти показали "майстер-клас" з приземлення свого "Тайфуна-К"

Російські окупанти на Луганщині вирішили самостійно ліквідувати бронемашину "Тайфун-К". Її вартість становить близько 1,5 мільйона доларів.

Водій бронеавтомобіля не впорався з керуванням. Тому "Тайфун-К" вилетів з моста в канаву.

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Окупанти ліквідували рідкісну російську техніку

Мінно-стійка бронемашина КамАЗ-63968 "Тайфун-К" є доволі рідкісною в Росії технікою – таких у країни-терориста до вторгнення було 260 одиниць. Вони здатні захищати екіпаж та десант від наїздів на міни. За час повномасштабної війни ворог втратив щонайменше 20 "Тайфун-К" – 15 знищені, а ще 5 захопили наші воїни.

Саму машину не вдалося захистити від тупості екіпажу. Водій бронеавтомобіля невдало зайшов у поворот і вилетів із мосту,

– йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні поглузували з водія бронемашини, мовляв, він вміє "жити на широку ногу" з огляду на вартість "Тайфун-К".



"Тайфун-К" втомився і приліг / Фото "Досьє шпигуна"

Втрати ворога у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Станом на 19 березня 2023 року окупаційні війська втратили: