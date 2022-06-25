Росіяни потрапили в засідку на Запоріжжі: відео з телефона окупанта

Українські захисники влаштували засідку російським окупантам на Запоріжжі. Ворогу не залишили шансів.

Росіяни потрапили у засідку ЗСУ

Російський окупант навіть зняв момент того, як вони потрапили у засідку. Загарбник намагався відстрілюватись у відповідь, однак захисники таки влучили у нього.

Увага Українські військові знищили 34 700 росіян: нові втрати ворога

Тож, ймовірно, у наших військових нова трофейна техніка. Поранених окупантів, схоже, взяли у полон, якщо відео з його телефону у нас.

До слова, на відео чути, що росіяни геть не раді були нашим захисникам. Лайка та відчай – проти відваги та розуму. Українські захисники вміють знищувати ворогів, які дозволяють собі зазіхати на чужу волю.

Ситуація на Запоріжжі: що відбувається на фронті

Кілька днів поспіль великі колони російських окупантів залишають Маріуполь та його район. Найімовірніше, загарбники відправляються в напрямку Запорізької області.

Зокрема, у Маріуполі російські окупанти відкрито розповідають, що відправляються захоплювати Запоріжжя. Мовляв, вже завтра воно буде їхнім.

За оперативними даними Генштабу, російські окупанти намагалися на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках сковувати наші війська та утримувати зайняті рубежі. Це все заради того, щоб сприяти діям угруповання на тому напрямку, де зосередили основні зусилля. На Запоріжжі ворог обороняється.

Втрати ворога колосальні

На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів. Лише за останню добу захисники знищили 170 ворогів. Знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки:

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0).

До сова, британська розвідка з'ясувала, що від кінця березня Росія замовчує свої втрати. Натомість бойовики "ДНР" уже повідомили про кілька тисяч своїх ліквідованих.

Скільки росіян уже ліквідували наші оборонці: дивіться відео

Наші оборонці знову розбили "елітну" дивізію російських військ під Ізюмом у Харківській області. Від попереднього розгрому минуло лише кілька днів.