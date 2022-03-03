Росіяни повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА

Російські вбивці атакують Херсон. Їм вдалося 3 березня зайняти будівлю Херсонської обласної державної адміністрації

Про це о 12:48 повідомив очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Однак він заявив, що влада області не покинула своїх обов'язків.

До теми Херсон – українське місто, над нами – український прапор, – мер Колихаєв

"Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області, – запевнив посадовець.

Чекають допомогу

За словами Лагути, зараз адміністрація чекає на гуманітарну допомогу. Він вкотре закликав людей вірити лише офіційним джерелам інформації.

Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу,

– сказав Лагута.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації Геннадія Лагути у телеграм

Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації

Проте ми не покинули своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу.

Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу.