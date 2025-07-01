Росіяни хочуть вийти на кордони п'яти областей України, – Шмигаль

Російська армія продовжує тиснути вздовж усієї лінії фронту. Наразі окупанти прагнуть вийти на географічні кордони одразу п'яти областей України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля для іспанського видання El Pais.

Читайте також Тоді буде прогрес: хто може змусити Путіна до справжніх мирних переговорів

Які плани росіян на фронті

Денис Шмигаль зазначив, що, попри природну втому від затяжної війни, Україна не є виснаженою. Він також додав, що наразі лінія фронту відносно стабілізувалася.

Вони (росіяни, – 24 Канал) все ще наступають. У них є досить божевільні політичні цілі, такі як вихід на географічні кордони інших областей України (Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів), щоб збільшити свою переговорну перевагу і принести нам пропозиції про капітуляцію, що є абсолютно неприйнятним,

– підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що Україна усвідомлює важливість підтримки з боку партнерів і має намір надалі продовжувати боротьбу.

Ми втомилися, але не знесилені,

– підсумував він.

За словами Шмигаля, Путіна та Росію загалом можна зупинити лише силою: новою зброєю для України та новими економічними санкціями, зокрема конфіскацією активів.

Нагадаємо, за даними DeepState, у червні російські війська окупували 556 квадратних кілометрів української території. Це стало найгіршим показником у 2025 році.