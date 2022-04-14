Росіяни практично повністю знищили пожежно-рятувальну частину під самим Києвом

Під час спроб взяти Київ росіяни розбомбили 10-у Державну пожежно-рятувальну частину у Пущі-Водиці. Лише зараз рятувальники розповіли про це та показали руїни частини.

Росіяни прицільно обстріляли пожежну частину

ДСНС оприлюднила відео, на якому рятувальники розбирають завали зруйнованої обстрілами пожежної частини у Пущі.

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Ось і усе, що лишилося від однієї з пожежно-рятувальних частин Києва. Ще на початку нападу на передмістя столиці орки цинічно і прицільно били по 10-ДПРЧ у Пущі, лишаючи особовий склад можливості допомагати людям, які страждали від наслідків обстрілів,

– йдеться у повідомленні.

І як би не було гірко, кожен знає: після Перемоги на цьому місці буде відбудовано усе – від сучасного пожежного депо до затишної собачої будки для місцевих хвостиків. Усе відновимо і зробимо ще краще, ніж було,

– додали у ДСНС.

Зверніть увагу, попередньо рятувальники повідомили про шахраїв на Київщині, які за гроші пропонують перевірити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів. ДСНС немає до цього жодного стосунку. Усі роботи з розмінування рятувальники виконують безплатно і за чергою.