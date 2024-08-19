Росіяни показали новий дрон "Мотильок": чи справді він зможе підіймати КАБи

На експозиції російського форуму "Армія-2024" один з виробників показав свій безпілотник-квадрокоптер "Мотильок". Він важить 25 кілограмів й начебто може підіймати 250-кілограмову авіабомбу.

Росіяни гучно заявляють про свої "аналоговнєтні" розробки, більшість з яких потім не вдається реалізувати, сказав 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков. Подібна історія може повторитися з новим дроном.

Дивіться також Чи дійсно виробляли С-300 та "Бук" на заводі сільгосптехніки, що горів під Москвою

Чергова "аналоговнєтна" розробка

Озброєння, яке демонструється на російських виставках, не завжди працює. Пригадаймо, у 2023 році, наприклад, був продемонстрований значно простіший виріб під назвою "Зубило". Це такий наземний безпілотний бронетранспортер, який вже нібито мав поїхати на фронт. В реальності він досі перебуває на стадії випробування.

Можливо, "Мотильок" це лише концепт, зразок, дослідний прототип на ранніх стадіях виробництва. Невідомо, скільки часу пройде до того, як він почне літати, поготів з таким навантаженням. До того ж не менш важливо, чи зацікавить він російське міноборони,

– мовив Катков.

Умовно кажучи, цей дрон з акумуляторами може підняти 250 кілограмів. Проте час у повітрі може становити близько 2 хвилин. Факт підняття вантажу є, але навряд чи за цей час вдасться виконати бойове завдання. З меншою вагою він може більше часу перебувати в повітрі, але тоді не підійде ФАБ-250 й треба вигадувати чим його озброїти.

Розробники кажуть, що на цьому апараті використовуються асинхронні двигуни потужністю 60 кіловатів. Проте вони також визнають, що для виробництва цього безпілотника використовуються не тільки російські, але й імпортні комплектуючі такод, зокрема акумулятори та контролери.

У цій парадигмі складно оцінювати, тому треба дочекатися, коли самі росіяни вийдуть хоча б зі стадії декларувань своїх "аналоговнєтних" розробок на щось конкретне,

– додав головний редактор Defense Express.

До того ж треба розділяти те, що росіяни говорять й те, що є насправді. До речі, на "Армії 2024" була показана ще розробка, яку росіяни припіднесли як безпілотна САУ. В результаті це безпілотний трактор, а гармату в ньому наводить людина.