Цинізм досягнув нового рівня: окупанти ведуть вогонь з-за спин українських військовополонених

У мережі з'явилися кадри, як російські військові тримають у полоні 2 українських захисників, але їх не виводять з поля бою, а прикриваються ними. Ба більше, окупанти ведуть з-за їхніх спин вогонь по позиціях ЗСУ.

Як повідомляють у ЗМІ, черговий воєнний злочин зафіксували на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного. На опублікованих кадрах видно, як окупанти йдуть у напрямку українських позицій, тримаючи за спинами полонених автомати.

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Окупанти прикриваються беззбройними солдатами

Кадри, на яких зафіксували черговий злочин Росії, передали українські військові. На них видно, як група окупантів веде попереду полонених, які йдуть без зброї та з піднятими руками.

Журналісти з'ясували, що на цій ділянці фронту воюють російські війська 234 десантно-штурмового полку у складі 76 десантно-штурмової дивізії. Цілком ймовірно, що саме окупанти цього полку скоюють черговий воєнний злочин.

Ворог не лише прикривається полоненими, а й веде з-за їхніх спин вогонь. Ба більше, у якусь мить один з російських військових починає стріляти у бік військовополоненого, який біжить попереду. Коли оператор БпЛА знову зафіксував переміщення російських загарбників, то на землі лежало нерухоме тіло, ймовірно, полоненого, у бік якого раніше відкривали вогонь окупанти.

Наразі доля військовополонених невідома.

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Лубінець відреагував на відео з полоненими

На інцидент вже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У коментарі "Радіо Свобода" він заявив, що поки не отримував інформації щодо цього інциденту. Втім, Лубінець наголосив – якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві — це свідчитиме, що Росія порушила ще одну статтю третіх Женевських конвенцій. А саме статтю 23, згідно з якою жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. Окрім того, ця стаття забороняє використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій.

Женевськими конвенціями прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто, військовополонений після надання офіційного статусу повинен перебувати в спеціальному створеному таборі для військовополонених далеко від бойових дій і очікувати процедуру обміну,

– наголосив Лубінець.

Лубінець наголосив, що такі дії – це "аморальність та цинізм, з якими армійці РФ ведуть війну, і ці дії досягли нового рівня".

"Ця війна, яку розпочала Росія, найімовірніше, є найбільш зафільмованою. Тому ми маємо надавати компетентним органам всі відомості про скоєні воєнні злочини росіян, аби притягнути до суворої й справедливої відповідальності!" – підкреслив омбудсмен.

Крім того, адвокати додають, що так використовувати військовополонених – це воєнний злочин, який визначено Женевською конвенцію. Експерти наголошують, що такі дії мають каратися Міжнародним трибуналом.