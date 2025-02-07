Окупанти не продають інсулін та інші ліки українцям без російського паспорта
- На окупованих територіях росіяни заборонили продаж інсуліну та інших ліків українцям без російського паспорта.
- З лютого 2025 року окупаційні адміністрації також забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття російського громадянства.
На тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють примусову паспортизацію населення. Зокрема окупанти розпорядилися заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів людям, які не отримали російський паспорт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
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Росія продовжує порушувати норми міжнародного права
Росіяни заборонили продаж інсуліну та ліків для щитовидної залози українцям, які не отримали паспорт країни-агресорки. До того ж з лютого 2025 року окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття російського громадянства.
Також, за даними ГУР, людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.
До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів Росії,
– йдеться в повідомленні.
У розвідці наголосили, що чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском росіян та загрозою примусової мобілізації до ворожої армії.
За словами ГУР, ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресоркою норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу.