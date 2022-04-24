Росіяни продовжили завдавати авіаударів в районі "Азовсталі" в Маріуполі, – Генштаб

Ситуація в Маріуполі залишається складною. Російські загарбники не зупиняються і наносять ударів по оточеному місту.

У Генштабі ЗСУ повідомили останню інформацію щодо міста. Бої тривають в районі "Азовсталі".

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На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі “Азовсталі”. Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об'єктах цивільної інфраструктури,

– кажуть там.

Також російські окупанти проводили штурм у напрямку населеного пункту Времівка. Втім, зазнали втрат та відійшли на позиції, які завдали раніше.

Останнє про ситуацію в Маріуполі

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають ще у чотирьох місцях у Маріуполі, а не тільки на "Азовсталі", як сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він звітував Путіну, що місто нібито вони захопили, хоча це не правда.

Водночас у підвалах "Азовсталі" разом із військовими перебувають цивільні. ООН повинна забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя, який вже майже 2 місяці перебуває в облозі. Саме це питання треба порушити в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.

Також віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що за 2 місяці повномасштабної війни з блокадного Маріуполя окупанти депортували вже майже 200 тисяч місцевих мешканців. Їх відправляють до таборів.

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