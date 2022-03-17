Росіяни продовжують брати в заручники та вбивати цивільних, – Генштаб

Росіяни порушують вимоги Міжнародного гуманітарного права. Окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі та вдаються до мародерства.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Окрім цього, ворог перешкоджає руху гуманітарних колон для евакуації населення не дотримуючись режиму тиші. Мова йде про визначені та взаємоузгоджені "зелені коридори".

Також окупанти використовують об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення свого озброєння та техніки.

На тимчасово зайнятих територіях ворог вдається і до залякування цивільного населення. Для цього вони викрадають та затримують представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

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