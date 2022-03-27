Верещук попередила про ризик пошкодження ізоляційних споруд над 4 енергоблоком ЧАЕС

Окупанти продовжують мілітиразувати Зону відчуження й Чорнобильську АЕС. Через це є серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком.

Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу. Про це ввечері 27 березня розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук.

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Російські загарбники зберігають боєприпаси біля ЧАЕС

Верещук застерегла, що це становитиме небезпеку не лише для України, а й для інших країн Європи. Попри очевидні загрози, окупанти продовжують транспортувати й зберігати значну кількість боєприпасів поблизу АЕС.

Щодня через місто Прип'ять, розташоване у кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд, перевозять десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії й мінометних боєприпасів.

Ці боєприпаси зберігають у сусідньому місті Чорнобиль, також на незначній відстані від АЕС. У Чорнобилі – сотні тонн боєприпасів,

– підкреслила міністерка.

Ризики через використання старих боєприпасів

Крім цього, вона пояснила, що упродовж останнього часу загарбники все частіше використовують старі й неконденційні боєприпаси. Через це існує підвищений ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації на російських військових складах є добре відомими.

Звернення Ірини Верещук за 27 березня: дивіться відео