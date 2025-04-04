Росіяни "обнуляють" особовий склад у м'ясних штурмах в Херсонській області, – "Атеш"

Командування 80 ОМСБр російської окупаційної армії "обнуляє" особовий склад у так званих м'ясних штурмах на островах Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

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Російські війська продовжують "м'ясні штурми"

З координатором руху зв'язалися російські військовослужбовці з 80 арктичної бригади, які повідомили, що командування продовжує віддавати безглузді накази, намагаючись закріпитися на островах Дніпра на Херсонщині за будь-яку ціну, не шкодуючи особового складу.

Однак нещодавні штурми окупаційної армії знову скінчилися провалом.

За повідомленнями наших людей з 3 батальйону 80 бригади, втрати при останніх штурмах у районі острова Голубів Лиман становили 26 – "200" і понад 20 – "300",

– зазначили в підпіллі.

В "Атеш" підкреслили, що такі дії російського командування доводять солдатів до відчаю. Масове небажання виконувати накази зростає з кожним днем, у штурми відправляють непідготовлений особовий склад, позбавлений необхідної підготовки та підтримки, загиблих не вивозять, а пораненим не надають своєчасної допомоги.

Усе це посилює паніку серед окупантів, і, як наслідок, їхній моральний дух стрімко падає.

До слова, раніше агенти "Атеш" також повідомляли, що після серйозних втрат на Херсонщині вороже командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони. Зокрема тепер росіяни почали перекидати техніку з окупованого Криму.