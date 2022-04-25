Росіяни продовжують нищити Маріуполь з усіх видів зброї, крім ядерної, – Арестович

Відважна оборона Маріуполя нашими героями продовжуються. Ворог стирає місто з лиця землі та гатить з усієї можливої зброї, але взяти його повністю під свій контроль усе одно не може.

Попри усі намагання росіян захопити Маріуполь їм не вдається. Ворог кидає в бій великі сили та застосовує по місту усе можливе озброєння.

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Росіяни використовують усю наявну зброю

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, окупанти гатять по "Азовсталі" з усіх видів зброї, яку мають, окрім ядерної.

Наземна зброя, артилерія, авіація, дальня авіація, наземний штурм, намагаються будь-що просунутися вперед,

– розповів Арестович.

Також він додав, що Україна запропонувала окупантам зберегти бодай якесь обличчя та організувати в Маріуполі перемир'я, гуманітарний коридор та переговори делегацій біля стін "Азовсталі" про припинення війни та навіть готовність обміняти на місто усіх російських солдатів, які є у нас в полоні. Окупанти на цю пропозицію не надали жодної відповіді.

Оборона міста вкрай важка. Наші герої роблять вилазки та палять техніку окупантів, але тривалість таких дій під великим питанням.

Тому тут все буде залежати від світових лідерів, як вони візьмуть участь у розблокуванні Маріуполя. Будемо сподіватися, що все буде добре,

– додав Арестович.

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