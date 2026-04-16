Росіяни продовжують терор Запоріжжя: пошкоджено молитовний дім, є жертва

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та жертва.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

15 квітня о 17:06 російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Внаслідок атаки руйнувань зазнав молитовний дім – під час атаки у ньому перебували люди. Також пошкоджень зазнав магазин, паркани, поруч розташовані житлові будівлі та цивільні автівки.

Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля на площі 10 квадратних метрів.

На жаль, один чоловік загинув, ще трьох осіб поранено, серед них – дворічний хлопчик. Точна кількість поранених ще уточнюється. Наразі людям надається уся необхідна допомога.

Станом на 18:59 кількість постраждалих зросла до п'яти.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи та всі відповідні служби поліції, патрульні поліцейські та волонтери. Поряд – бригади "швидких",

– повідомили у поліції.

