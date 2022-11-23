Росіяни прогнали "мера"-гауляйтера з Енергодара: кого можуть призначити на його місце

Гауляйтера Олександра Волгу, який керував тимчасово окупованим Енергодаром, усунули від влади. На місце "мера" росіяни вже знайшли нову людину.

Найімовірніше, причиною є фінансові потоки. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

Варте уваги Втікають, як щури з корабля: колаборанти масово покидають Запорізьку область

Хто такий Олександр Волга

Олександр Молоков – колишній кримінальний злочинець з Алушти. Чиновник спершу розікрав 60 мільйонів рублів на будівництві, згодом відсидів 4 роки, а пізніше – повернувся в Енергодар під псевдонімом Волга, щоб "рулити" фінансовими потоками. Напевно, він щось не поділив з іншими або забагато на себе взяв. За словами кореспондента, головний гауляйтер Балицький заборонив Волзі перебувати на території окупованого Запоріжжя.

Невідомо, де він перебуває зараз, але, можливо, в Криму. Звідти Волга каже, що якщо "родіна" відправить його на вищі посади – обов'язково піде,

– говорить кореспондент.

Є непідтверджена інформація, що замість нього призначили нову людину. Попередньо, це депутатка Енергодарської міської ради, яка встигла побувати ледь не в усіх партіях: "Батьківщина", "Партія регіонів" та "Партії захисників вітчизни" та "Слуга народу".

"Різні джерела пишуть, що ця жіночка пенсійного віку пішла керувати Енергодаром. Що ж, буває, як то кажуть", – підсумував кореспондент із Запоріжжя.

Росія гатить по Запорізькій атомній станції / Обстріли вплинуть на радіаційну обстановку: дивіться відео