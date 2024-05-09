Блокування росіян у Красногорівці: в ОСУВ "Хортиця" розповіли подробиці про ситуацію в місті
Кільком штурмовим групам російських загарбників вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка в Донецькій області. Окупантів успішно заблокували наші військові й знищили частину з них.
Про це в етері національного марафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин. Крім того, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Красногорівки, передає 24 Канал.
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ЗСУ знищили частину груп ворога, яка була у Красногорівці
За даними Волошина, у районі Красногорівки за останню добу відбулося 11 штурмів, 2 зустрічні бої та близько 120 скидів з ворожих дронів. Зокрема, противник не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами.
"Час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах", – пояснив підполковник.
Речник також зазначив, що наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання ворога саме зайти у саме місто Красногорівка. Крім того, частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати.
А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі там тривають бої,
– зазначив Волошин.
Підполковник також розповів, що ситуація у Красногорівці перебуває під контролем підрозділів ЗСУ. За добу у цьому районі було знищено близько 10 російських воїнів, 1 БМП, 1 танк та до 50 російських окупантів, які стали "трьохсотими".
Групи окупантів прорвалися в завод у Красногорівці
- Російські пропагандисти 26 квітня заявили про нібито захоплення вогнетривкого заводу у Красногорівці на Донеччині. Для підтвердження "правдивості" своїх слів противник опублікував відео, на якому один з окупантів вимахує "триколором" з будівлі заводу.
- В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни справді намагалися сховатися у будівлі підприємства. Втім, захисники змусили їх про це пошкодувати, а самого "героя" з російським прапором уже ліквідували.
- Підполковник Назар Волошин також 8 травня розповів, що підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії у Красногорівці. Крім того, українські бійці повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту.