Ворог продовжує просуватися в районі річки Жеребець, – DeepState

Окупанти не полишають спроб захопити якомога більше територій України. Російські загарбники продовжують просування в районі річки Жеребець.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Росіяни просуваються в районі річки Жеребець

Аналітики зазначили, що після зайняття Тернів, російські загарбники зосередили ще більше своєї уваги на Ямполівці. Туди вже досить довго окупанти здійснювали штурмові дії.

У процесі боїв за Терни, агресор промацував можливості заходу в Ямполівку. Ворог знайшов місце північно-східніше від села, куди спрямував свою піхоту.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

За даними DeepState, на сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні. Українські захисники завдають ураження противнику при спробах закріпитися в селі й зайняти його повністю.

"Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, попри те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", – наголосили аналітики.