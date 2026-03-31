Росіяни просять Путіна зупинити війну: військовий розкрив, кому вигідне її продовження

Ситуація в Росії через війну погіршується кожного дня. А удари українських дронів завдають ще більшої шкоди економіці Росії. Дійшло до того, що військові блогери закликають Кремль шукати способи закінчити війну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що такі настрої в російському ультранаціоналістичному середовищі поширюються, зокрема через успіхи України на фронті та ефективне застосування нею дронів. Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов зазначив у розмові з 24 Каналом, наскільки реалістичними є припущення аналітиків ISW.

Чи дійсно російські військові можуть вимагати від Путіна закінчити війну?

Сазонов наголосив, що не погоджується з висновками Інституту вивчення війни, адже блогери можуть писати все, що завгодно. Це може бути дозволена їхня особиста думка, а може – тестування суспільної думки. В Росії блогери не ухвалюють жодних рішень.

Якщо розібратися, то які саме військові в Росії можуть вимагати припинити бойові дії? Якщо штурмовики, то їх ніхто не питає, так само як і лейтенантів. А російські полковники і генерали під час війни живуть набагато краще, ніж у мирний час. Тому не вважаю, що саме військові щось вимагають від Володимира Путіна,

– зауважив політолог.

Які б не були проблеми в економіці Росії, продовжив він, ці військові голодувати не будуть. Навпаки, вони житимуть краще. Тому вони якраз підтримують продовження війни.

Також налаштований на продовження війни і Путін, про що він заявив під час закритої зустрічі з російськими олігархами: Росія буде воювати, поки не захопить усю Донецьку область.

Варто знати. Аналітики ISW звертають увагу на занепокоєння ультранаціоналістичних блогерів в Росії через ефективні українські удари по об'єктах вглибині Росії. Один з коментаторів зазначає, що економіка Заходу значно перевищує російську. Зокрема, Росія не здатна виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб встати на один рівень з економічним потенціалом Заходу, тому вона "приречена на поразку". Через це Москва змушена шукати можливості закінчити війну.

Російські підприємці, олігархи, на думку військовослужбовця, якраз можуть неофіційно сказати Путіну, що потрібно шукати шляхи до миру, тому що санкції, заборона на торгівлю дуже тиснуть економічно. Однак судячи з витоків з цієї зустрічі, які, імовірно, були санкціонованими, Путін заявив, що олігархам доведеться скинутися окремо на війну, тому що в російському бюджеті грошей не вистачає.

Росії дійсно дуже важко знаходити кошти на війну. Її чекає економічна криза, їй не вистачає багато чого. Однак Європа та США також виявились не готовими до витрат щодо озброєння. А коли ще додалася війна в Ірані, стало дуже важко,

– підкреслив Кирило Сазонов.

Тому, додав він, розраховуємо на гроші і зброю Європи та США, але активно розвиваємо власне виробництво, промисловість, енергетику. Зокрема, виробництво дронів.

