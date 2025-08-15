На Алясці 15 серпня 2025 року відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. У Росії до цієї новини ставляться доволі скептично, адже вважають, що кремлівський диктатор їде до США на вимогу американського президента.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що серед росіян вже давно триває дискусія, що Путін проявляє слабкість. Це розпочалось вже давно, ще з розмов про можливу спільну зустріч із Володимиром Зеленським та Трампом.

Чому у Росії не задоволені зустріччю на Алясці?

Олег Рибачук зауважив, що чимало росіян категорично виступають проти діалогу Путіна із США чи Україною. Вони наполягають, що Росія має продемонструвати силу та й надалі вимагати, щоб світ прийняв їхні умови, бо інакше війна ніколи не припиниться.

Уявіть собі, як ці "войовничі патріоти" сприймуть новину про те, що треба припинити бойові дії. Путін стоїть перед цією дилемою,

– підкреслив він.

Важливо, що риторика Трампа змінилась. Президент США заявив, що під час зустрічі на Алясці він не планує говорити про обмін українськими територіями. Його метою є добитись, аби спочатку були припинені бойові дії. Якщо Путін погодиться на це, то Трамп одразу організує наступну зустріч, де сторони мали б обговорити реальні деталі перемир'я.

Таким чином "вибивається табуретка з-під ніг" Путіна, бо виходить, що треба закінчити цю зустріч, погодившись на припинення війни. Як же будуть вити на болотах, якщо Путін піде на це,

– сказав голова аналітично-адвокаційної організації.

Він вважає, що це різко погіршить внутрішню ситуацію в Росії для кремлівського диктатора. Все тому, що ті проблеми, які під час війни ніхто не помічав, вийдуть на перший план. Це може спричинити хаос серед росіян.

Тому Путін намагатиметься зробити Трампа своїм союзником під час зустрічі на Алясці, але для лідера США це буде політичним самогубством.

Його розірвуть на шматки американські журналісти. Вони максимально детально слідкують за тим, що зараз відбувається, тому Трампу треба вийти дуже переконливим переможцем,

– висловився Рибачук.

Цікаво, що британський журналіст Пітер Дікінсон, припустив, що сам Путін запропонував Трампу зустрітись на Алясці, щоб уникнути участі європейських лідерів і створити вигідний для себе політичний образ, водночас затягуючи переговорний процес. Мета Кремля, на його думку, – виграти час, уникнути нових санкцій і розколоти Захід, змусивши Трампа дистанціюватися від Європи.