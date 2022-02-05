Росіяни провели навчання безпілотників та артилерії в окупованому Криму

Окупанти в Криму провели військові навчання. Під час них використали безпілотники чорноморського флоту та іншу техніку.

Країна-окупант проводила навчання з підрозділами військових безпілотників з іншими частинами, які Росія розмістила на території окупованого нею українського півострова. Також в навчаннях використовували артилерію.

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Яку техніку використовували окупанти

Крім безпілотників, окупанти долучили до навчань в Криму системи залпового вогню, гаубиці та мінометні підрозділи. Військові країни-агресорки відпрацьовували стрільбу та зміну позицій.

Також окупанти під час навчань виконували завдання щодо "оборони морського побережжя".

Загалом до навчань залучили близько 20 розрахунків артилерії та безпілотників чорноморського флоту Росії.

Росія стягує війська до України: головне

Ще з осені 2021 року Росія почала стягувати війська ближче до кордонів з Україною. Саме так російський контингент появився неподалік кордону Росії та України, в Білорусі та окупованому Криму.

Усі свої військові маневри Кремль прикриває навчаннями. Хоча для цього перекидають техніку та військових з Далекого Сходу.

Крім того, Росія проводить "навчання" бойовиків на Донбасі й готує їх нібито до "провокацій з української сторони". Щобільше, забезпечує їх технікою та пальним.

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