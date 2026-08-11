Росіяни пускали "Циркони", "Іскандери", KN-23 та "Шахеди": як відпрацювала ППО

Російська армія вночі 11 серпня завдала по Україні комбінованого удару з ракетами та дронами різних типів. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі 11 серпня?

У ніч на 11 серпня (з 18:00 10 серпня) противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської області.

Також окупанти атакували Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росії, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Основний напрямок удару – Київщина, Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– зазначили військові.



Робота ППО вночі 11 серпня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували Повітряні сили.

Нагадаємо, вночі 11 серпня росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами. Одна з ракет впала на території дитячої лікарні в Шевченківському районі, там утворилися дві вирви. На іншій локації постраждала одна людина, також виникли пожежі.

Також під ударом було й Запоріжжя. Попередньо, там поранень зазнали щонайменше 20 людей, 6 людей загинули. Удар по місту припав на цивільну забудову, а також по промислових і критичних об'єктах інфраструктури.