Росіяни пустили вкид про захоплення Заходу України Польщею: його одразу понесли по світових ЗМІ

Росія масово використовує дезінформацію та пропаганду у війні проти України. Інколи на неї "ведуться" навіть світові ЗМІ, поширюючи кремлівські фейки.

Так сталося і з черговою "заявою" російського міноборони. Там переконані, що Польща, мовляв, планує ввести свої війська на Захід України "під приводом навчання". І таким чином встановити контроль над цією територією. Польща начебто відбере частину України, якщо Росія загарбає Донбас та Південь нашої держави. І вже нібито отримали на це погодження США.

Детальніше Росія розповсюджує фейки про "секретні плани Польщі захопити Захід України"

Ця "заява" майже повністю повторює фейк, який росіяни масово поширювали ще у 2014 році. Тоді навіть малювали карту "поділу" України між Росією та Польщею. Сюжет про цей фейк показали на польському телебаченні. І через декілька років російські пропагандисти поширювали скрін із цього сюжету із твердженням, шо Польща начебто готується напасти на Україну, заграбаставши її частину.

Тепер небезпека полягає в тому, що інформацію про "захоплення частини України Польщею" після "заяви" російського міноборони поширюють не лише відверті кремлівські пропагандисти, але й ті, кого називають "ліберальними російськими медіа".

І вже дійшло до того, що це починають поширювати й західні ЗМІ. Серед таких – Reuters. Там опублікована новина під заголовком "Керівник російської розвідки заявив, що США та Польща планують поділ України".

При цьому в коментарі для видання речник польських спецслужб заявив, що це відверта брехня. І нагадав, що вона шириться вже декілька років поспіль.

Така спроба Росії поширити фейки – непоодинока. Тож варто уважніше ставитися до інформації, особливо від росіян.