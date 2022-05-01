Росіяни радісно концентруються у напрямку Гуляйполя, а ми їх ріжемо по тилах, – Арестович

У Запорізькій області триває боротьба з російськими загарбниками. Частина міст перебувають в окупації, але наші захисники роблять усе можливе, щоб звільнити їх якомога швидше.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, зараз ЗСУ роблять ставку на уповільнення наступу противника. Також завдаються удари по його забезпеченню, що неабияк ослабляє росіян.

Читайте також Близько 4 діб вже не видно руху російських військ на територію України, – Арестович

Обрізання тилів ворога

За словами Арестовича, ЗСУ завдають ударів тилам противника. Мова йде про пункти керування, склади боєприпасів та резерви.

Це дуже ослаблює противника та зменшує потужність його випадів. Зараз про уповільнення наступу ворога можна сказати впевнено, хоча воно почалося ще три дні тому,

– заявив радник голови ОП.

Ворог ще зберігає наступальний потенціал у напрямку Гуляйполя, а от в напрямках Ізюма, Херсона та Миколаєва атака ворожих тилів вже дала свої плоди.

Ситуація на Запоріжжі: останні події

Окупанти здійснили обстріл фермерських господарств. Під ударом опинилася Таврійська ОТГ. Серед людей постраждалих немає, ворог завдав пошкоджень техніці, будівлям та полям.

Чеченці, які воюють в Україні, грабують українських фермерів. Вони забирають у них зерно та вивозять у Крим та інших напрямках. Окупанти з Чечні діють за наступною схемою – приходять з награбованими гривнями та пропонують ціну зерна, вдвічі меншу за номінальну. Під дулами автоматів фермери мусять погоджуватися на такі "пропозиції".

Наша артилерія накрила позиції ворога біля Василівки. Уночі селяни почули канонаду, але їх швидко заспокоїли – працювали наші герої. Як потім відзвітували наші захисники, їм вдалося добре "покришити" ворога.

В окупованому Мелітополі росіяни плануюють запровадити обіг рубля. Старт "нововведення" запланований на 1 травня. Ворог заявляє, що коли йому вдасться налагодити готівковий обіг, то справа дійде до відкриття відділення російського банку та власного безготівкового розрахунку. Також є інформація, що кілька працівників місцевих українських банків пішли на співпрацю з ворогом.

Дивіться також – з Азовсталі евакуювали 20 цивільних: відео