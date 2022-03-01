Росіяни рано чи пізно прокинуться жебраками, – Гудков про наслідки санкцій Заходу

Через жорсткі санкції Заходу Росія стала на шлях економічної катастрофи. Внаслідок агресивних дій Кремля росіяни рано чи пізно прокинуться жебраками.

Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков в ефірі 24 каналу. Зараз російські еліти спантеличені через те, що відбувається.

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За словами Гудкова, їхні активи та капітали перебувають під серйозною загрозою.

Заморозили активи Центрального банку Росії. Це означає, що рано чи пізно громадяни прокинуться жебраками, тому що ціни високі, рубль перетворюється на "фантики" й так далі,

– заявив опозиціонер.

Тобто це дуже серйозні й жорсткі санкції, тому опозиція звертається до еліт з вимогою зупинити Володимира Путіна.

Як розповів Гудков, у протилежному випадку їх також вважатимуть державними злочинцями й співучасниками цього злочину.

Гудков розповів про нищівні наслідки санкцій для Росії: дивіться відео

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