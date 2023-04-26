Окупанти облаштували масштабну мережу траншей уздовж Дніпра на Херсонщині: супутникові кадри
Джерело:Brady Africk's Newsletter
Російські загарбники дуже бояться контрнаступу Збройних Сил України. Тому окупанти побудували мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра, що на Херсонщині.
Опубліковано відповідну карту з траншеями окупантів. Однак не всі укріплення наразі укомплектовані російським персоналом.
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Окупанти облаштували мережу траншей на Херсонщині
На оприлюдненій карті можна побачити, що російські війська в Україні побудували мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра.
На карті показано багато ворожих польових укріплень в Україні (і навколо неї) за допомогою супутникових зображень, отриманих із даних Sentinel-2 ESA.
Траншеї та окопи окупантів: дивіться відео
Зазначається, що дані не розрізняють загородження, траншеї чи інші типи укріплень. Укріплення включалися, лише якщо вони з’явилися новими, використовуваними або розширеними після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Водночас не всі ці укріплення зараз укомплектовані російським персоналом.
Укріплення окупантів на Херсонщині / Скриншоти
Навіщо росіяни риють окопи
Нещодавно військовий експерт Роман Світан розповів, що окопи в Криму мало чим допоможуть, коли буде знищений Кримський міст. Вони просто дозволять відтермінувати неминучу поразку на півострові і сповільнять рух українських військ.
"Самі укріплення можуть "жити" певний час. Але це просто відтягує кінець. Не тиждень, а два тижні піде українським військам на знищення таких об'єктів", – зазначив Світан.