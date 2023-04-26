Окупанти облаштували масштабну мережу траншей уздовж Дніпра на Херсонщині: супутникові кадри

Російські загарбники дуже бояться контрнаступу Збройних Сил України. Тому окупанти побудували мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра, що на Херсонщині.

Опубліковано відповідну карту з траншеями окупантів. Однак не всі укріплення наразі укомплектовані російським персоналом.

Важливо Свідчення російського страху: WP розповів про цілу систему траншей та окопів в Криму

Окупанти облаштували мережу траншей на Херсонщині

На оприлюдненій карті можна побачити, що російські війська в Україні побудували мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра.

На карті показано багато ворожих польових укріплень в Україні (і навколо неї) за допомогою супутникових зображень, отриманих із даних Sentinel-2 ESA.

Траншеї та окопи окупантів: дивіться відео

Зазначається, що дані не розрізняють загородження, траншеї чи інші типи укріплень. Укріплення включалися, лише якщо вони з’явилися новими, використовуваними або розширеними після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Водночас не всі ці укріплення зараз укомплектовані російським персоналом.

Укріплення окупантів на Херсонщині / Скриншоти

Навіщо росіяни риють окопи

Нещодавно військовий експерт Роман Світан розповів, що окопи в Криму мало чим допоможуть, коли буде знищений Кримський міст. Вони просто дозволять відтермінувати неминучу поразку на півострові і сповільнять рух українських військ.

"Самі укріплення можуть "жити" певний час. Але це просто відтягує кінець. Не тиждень, а два тижні піде українським військам на знищення таких об'єктів", – зазначив Світан.