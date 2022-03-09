Росіяни розбомбили понад 300 будівель: більшість з них – оселі мирних людей

Російські окупанти нещадно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та садочки. Через це у містах велика кількість обʼєктів зруйнована частково або повністю.

За даними ДСНС, 24 канал повідомляє, які наслідки обстрілів військами Росії підрозділів ДСНС та населених пунктів.

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Підрозділи ДСНС

Санітарні втрати: загинуло 13 осіб, травмовано – 27.

Втрати будівель: знищено 39, пошкоджено 30, захоплено 10 пожежно-рятувальних частин. Це стосується Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, міста Києва та САЗ міста Ніжина). Наразі на захопленій території функціонують 124 пожежно-рятувальних підрозділи.

Втрати техніки: знищено 57 одиниць техніки, захоплено – 30, пошкоджено – 17 техніки у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях, 3 СЦШР Одеської області та міста Києва.

Населені пункти

За інформацією військово-цивільних адміністрацій, внаслідок ведення бойових дій військами Росії на території України зруйновано повністю 312 об’єктів та частково 1662 будівлі критичної інфраструктури.

У тому числі:

Транспортної інфраструктури: повністю 84 об’єкти та частково – 207.

Життєзабезпечення населення: повністю 2 об’єкти та частково – 130.

Заклади освіти: повністю – 3 об’єкти та частково – 37.

Заклади охорони здоров'я: 20 частково.

Житлові будинки: повністю 150 та частково – 1177.

Заклади соціальної сфери: 5 частково.

Інші об'єкти: повністю 73 об’єкти та частково – 86.

Підрозділами ДСНС спільно з військово адміністраціями на 59 об’єктах соціальної сфери відновлено 695 вікон, у тому числі у двох лікарнях відновлено 20 вікон.

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