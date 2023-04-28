Самі суперечать собі: окупанти в Мелітополі переконують, що Україна не готова до контрнаступу

На тлі підготовки України до контрнаступу російські загарбники в окупованому Мелітополі не припиняють тиснути на місцеве населення. Росіяни роздають "гуманітарну допомогу", а також поширюють пропаганду.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в окупованому Мелітополі. Росіяни на окупованих територіях вдалися до старої та добре відомої тактики.

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Росіяни роздають "допомогу" в окупованому Мелітополі

Вони намагаються підкупити людей харчами. Зокрема, так звані "волонтери" видають людям сумки, в яких можна знайти дві різні крупи та сигарети.

Також там може бути вода, олія та консерви. Що точно входить у набір так званої "допомоги" окупантів не відомо, оскільки кожен пакет відрізняється один від одного.

Росіяни роздають їжу в окупованому Мелітополі: відео

Про те, в якому напрямку буде розвиватися контрнаступ Сил оборони України, знає тільки лічена кількість осіб серед керівництва нашої країни. Не виключено, що український контрнаступ може розвиватися у напрямку на Мелітополь.

Ймовірно, такою гуманітарною допомогою Росія хоче "підготувати" людей до свого "жесту доброї волі". В цілому, не зрозуміло, для кого й чому Росія роздає "допомогу" в окупованому Мелітополі, який наші військові можуть відвоювати вже цього року.

Зокрема, глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що Україна вже у 2023 році може повернути окупований Крим, на шляху до якого й розташований Мелітополь.

Також в окупованому Мелітополі не припиняється російська пропаганда, до якої також є чимало питань. Поки весь потік інформації транслюється в Інтернеті, загарбники роздають місцевим жителям газети.



Окупанти роздають газети з пропагандою у Мелітополі / Фото надане 24 Каналу

Слід звернути увагу на те, що Росія намагається применшити готовність України до контрнаступу. У такий спосіб Кремль намагається поширити зневіру серед українців, які чекають на наших військових.

Втім, операції в Херсонській та Харківській областях восени 2022 року довели, що Україна прагне діяти обережно, щоб мінімізувати втрати серед армії та цивільного населення й досягти якомога найкращого результату.



Росіяни роздають газети з пропагандою в окупованому Мелітополі / Фото надане 24 Каналу

Що цікаво, російська пропаганда сама суперечить собі. В одній і тій же газеті, в якій пропагандисти ставлять під сумнів готовність України до контрнаступу, вони скаржаться, що НАТО продовжує передавати нашій країні зброю.

Також у газеті є публікації про те, як Росія буцімто прагне "дбати" про жителів окупованих територій. Серед іншого, мовиться про 6 стаціонарних таборів. Відомо, що в такі табори Росія вивозить українських дітей, розлучаючи з батьками.