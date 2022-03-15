Росіяни розганяють фейк про загибель британських спецназівців на полігоні в Яворові після атаки

Росія завдала авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині. Окупанти вирішили в рази збільшити кількість жертв від цього удару, додавши туди ще й іноземців.

Вранці 13 березня обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Він відомий тим що тут часто відбуваються спільні навчання українських та іноземних військових. Внаслідок авіаудару загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення.

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Російські пропагандисти ж вирішили в рази збільшити кількість загиблих. При цьому вирішили до цього "дописати" ще й іноземців. Нібито від ракетного удару загинуло троє бійців британського спецназу.

Хоча ще 14 березня було офіційно повідомлено, що жоден іноземець внаслідок авіаудару по Яворівському полігону не постраждав.

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